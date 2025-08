Galatasaray - Lazio, chi racconterà l'amichevole su Dazn

Ultimo test in Turchia per la Lazio. I biancocelesti, dopo aver affrontato il Fenerbahce, torneranno di nuovo in capo sabato 2 agosto per sfidare il Galatasaray. L'appuntamento è al Rams Park di Istanbul, alle 20 orario italiano. La squadra di Sarri avrà l'opportunità di rifarsi dopo la sconfitta, la prima in questa pre season, incassata contro la formazione di Mourinho. La partita verrà trasmessa in diretta su Dazn e a raccontarla sarà la voce di Dario Mastroianni.

