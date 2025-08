PRIMAVERA | Lazio, fatta per l'arrivo di Shpuza dall'Udinese: i dettagli

Nuovo rinforzo in arrivo per la Lazio Primavera. Il settore giovanile biancoceleste è pronto ad accogliere l'arrivo di Kleo Shpuza, esterno classe 2007 di proprietà dell'Udinese. Come vi avevamo già raccontato, negli scorsi giorni sembrava esserci stato un rallentamento nel trasferimento dell'albanese, con l'operazione che sembrava essere finita in stallo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Regionale, però, la situazione si sarebbe sbloccata e il ragazzo sarebbe ora pronto a diventare un nuovo giocatore biancoceleste. Shpuza andrà in ritiro con l'Albania Under 19, per poi raggiungere Formello ed unirsi alla squadra allenata da Punzi. La percentuale sulla futura rivendita sarà tra il 30% e il 40% e, per il momento, l'esterno verrà tesserato come "giovane di serie". Tra ottobre e novembre, qualora venissero superati gli ostacoli legati al blocco del mercato della Laizo, le due parti si aggiorneranno nuovamente per discutere del contratto.

