Bologna, sconfitta contro una squadra di Serie C: panchina per Immobile

Il Bologna di Italiano perde in amichevole contro una squadra di Serie C. L'ultima amichevole dei felsinei si conclude con il risultato di 2-3 in favore della Vis Pesaro, non bastano le reti di Pobega e Bernardeschi. Da segnalare i 90 minuti di panchina per Ciro Immobile, con il centro dell'attacco che è stato affidato al giovane Santiago Castro e poi, dal 67' in poi, a Thijs Dallinga.

