Lazio solida dietro e sterile davanti: il gol ora è un problema

RASSEGNA STAMPA - Nonostante la sconfitta per 1-0 contro il Fenerbahce, Sarri ha apprezzato l’atteggiamento della sua squadra e lo ha ribadito al gruppo con poche, ma semplici parole. Il tecnico biancoceleste in questa fase non dà importanza ai risultati, ma all’assimilazione dei meccanismi di gioco, che richiedono tempo per essere interiorizzati.

Dopo i test con la Primavera e l’Avellino, quello con il Fenerbahce è stato il primo vero esame della preparazione estiva. La squadra ha mostrato passi avanti nella fase di non possesso, segno che Sarri sta gettando le basi per ritrovare la solidità che aveva portato al secondo posto nel 2023, con 21 clean sheet e appena 30 gol incassati. Ora, però, serve il salto di qualità nella costruzione del gioco.

Le criticità maggiori emergono nella fase offensiva. La manovra è ancora troppo macchinosa e il gol è un problema serio: come ricorda Il Messaggero, la Lazio ha segnato appena quattro reti in tre amichevoli, di cui tre nel primo test interno e uno su rigore contro l’Avellino. Il livello tecnico della rosa non è elevatissimo e lo si nota soprattutto in mezzo al campo: senza Luis Alberto, manca una mezzala capace di innescare il tridente.

Il digiuno offensivo continua: Castellanos e Dia non segnano, Zaccagni è ancora in ritardo di condizione dopo l’intervento chirurgico di fine giugno, Pedro – ormai 38enne – ha perso brillantezza. Cancellieri, preferito a Noslin (Sarri ha chiesto la cessione in prestito dell’olandese), non ha comunque brillato.