Lazio, il punto sugli infortunati: Isaksen attende l'esito dei nuovi esami

RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua la sua tournée in Turchia in attesa della sfida di domani, sabato 2 agosto, contro il Galatasaray. Sono rimasti a Roma Patric, Gigot e Isaksen. Per il primo si prospetta uno stop di circa un mese per una lesione muscolare, mentre il francese è fermo per una lombosciatalgia.

Al momento, Sarri può quindi contare soltanto su tre difensori centrali di ruolo: Gila, Provstgaard e Romagnoli. A questi si aggiunge il giovane Ruggeri (classe 2004), impiegato solo nel finale dell’amichevole contro la Primavera del 20 luglio. Come quarto centrale, per ora, viene adattato Marusic, già visto sul centrodestra in coppia con Romagnoli sia contro l’Avellino che contro il Fenerbahçe.

Isaksen, invece, è alle prese con la mononucleosi. Le sue condizioni, fa sapere il Corriere dello Sport, stanno migliorando, ma il danese dovrà ripartire con un programma atletico specifico. Martedì si è sottoposto a nuovi esami per verificare la negativizzazione, si attende l’esito. Contro il Fenerbahçe, al suo posto, è partito titolare Cancellieri, sostituito nella ripresa da Noslin.