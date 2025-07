Calciomercato Lazio | Sarri voleva un baby talento: il nome bloccato dal mercato

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il mercato bloccato rischia di essere un enorme limite per la Lazio in vista della prossima stagione. "Una svista" che è costata cara alla società, ma soprattutto a un tecnico costretto a lavorare con una squadra non costruita sulle proprie idee, ma più su quelle del calcio baroniano, ben distante dal suo. Troppa fisicità, poca qualità. Al Comandante manca quel giocatore alla Luis Alberto che possa dare geometrie in campo, avere visione e verticalizzare.

KARETSAS - Un'assenza che con il mercato aperto sarebbe stata adempiuta, magari seguendo anche le indicazioni di chi in questo anno di assenza dai campi ne ha approfittato per guardarsi intorno e studiare le nuove leve del calcio del futuro. Non è un caso, infatti, che tra i nomi fatti alla dirigenza della Lazio per l'estate Sarri sembrava avere le idee chiare per il ruolo di mezzala. Secondo quanto riportato dal Messaggero, infatti, il tecnico toscano aveva presentato al direttore sportivo Fabiani il profilo di Konstantinos Karetsas.

CHI E' KARETSAS - Centrocampista classe 2007, nato come trequartista, a soli 17 anni vanta 44 presenze, 3 gol e 6 assist con la maglia del Genk e 3 apparizioni e 1 rete con la nazionale maggiore della Grecia. Un talento promettente, un giocatore di qualità che questa stagione vuole confermarsi in Jupiler Pro League per fare il grande salto di qualità che in estate Sarri avrebbe voluto fargli fare portandolo alla Lazio e che, spera, possa riuscire in vista del mercato di gennaio.

Pubblicato il 28/07