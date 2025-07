Calciomercato | Torino, colpo dalla Francia: Baroni ha il suo nuovo esterno

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino continuo a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Marco Baroni inizia a costruire il nuovo corso granata e Cairo sta cercando di accontentarlo con giocatori funzionali. L'ultimo colpo arriva dal Tolosa: si tratta di Zakaria Aboukhlal, esterno talentuoso classe 2000. Il calciatore marocchino è già arrivato in città e ha svolto le visite mediche, rilasciando anche le sue prime parole da giocatore del Torino ai microfoni di Sky: "Sono carico e pronto per cominciare. Ho scelto il Toro perché è una grande squadra, un club con grande storia e penso sia la scelta giusta per me venire qui". Manca solo l'ufficialità.

