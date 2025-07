Lazio, Pellegrini e la dedica alla sua metà: "Anche nei momenti più difficili..." - FOTO

La Lazio è tornata al lavoro per preparare la stagione che verrà. Dopo dodici giorni di ritiro a Formello Sarri ha concesso una piccolissima pausa, tra l'amichevole con l'Avellino e la partenza per la Turchia, così da consentire ai suoi di poter trascorrere qualche ora insieme alle rispettive famiglie prima di separarsi di nuovo. Sarà così fino a quando non inizierà il campionato, Zaccagni e compagni sono ora a Istanbul per le due test con Fenerbahce e Galatasaray e la prossima settimana partiranno nuovamente per l'Inghilterra in vista della partita col Burnley.

Il tempo per la famiglia è ridotto ai minimi termini e la nostalgia prende il sopravvento. E così Pellegrini, tramite una storia su Instagram, ha voluto fare una dedica speciale alla sua compagna che a breve darà alla luce il loro primo figlio. "Con il tuo amore rendi tutto più semplice. Anche i giorni difficili. Ti amo" è il messaggio che accompagna lo scatto.

