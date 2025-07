Lazio, Isaksen è rimasto nella Capitale: incrocia le dita e attende l’esito degli esami

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è partita per la Turchia, ieri ha lasciato la Capitale e preso un volo diretto per Istanbul. È ufficialmente iniziata la mini tournée che vedrà i biancocelesti impegnati in due amichevoli, con Fenerbahce e Galatasaray. Il gruppo però non è al completo, Sarri ha diramato la lista dei convocati poco prima della partenza e in tre sono rimasti a casa: Gigot, Patric e Isaksen. Quest’ultimo è alle prese con la mononucleosi, è in isolamento e attende di negativizzarsi. Ci vuole del tempo prima che possa tornare ad allenarsi, la preparazione iniziata è stata vanificata e quando tornerà in campo dovrà ripartire da zero. Nella giornata di ieri, si legge sul Messaggero, ha svolto ulteriori analisi e nelle prossime ore dovrebbe arrivare il responso. Il danese incrocia le dita e spera di poter riprende a lavorare il prima possibile.

