Fenerbahce, Mourinho (ri)accoglie un suo pupillo: sarà in tribuna contro la Lazio

Fenerbahce-Lazio non sarà solo Mourinho contro Sarri, non sarà solo un test per capire se la squadra biancoceleste sta facendo progressi nell'assimilazione dei concetti del tecnico. No perché per il pubblico di casa sarà l'occasione per dare il benvenuto, anzi il bentornato, a un difensore importante come Milan Skriniar. Il centrale slovacco atterrerà a Istanbul alle 18.45 (ora locale) e si dirigerà subito allo stadio per salutare i suoi tifosi e assistere al match contro la Lazio.

Curiosità, nei mesi scorsi, prima che si venisse a conoscenza del blocco del mercato, Skriniar era stato accostato anche ai biancocelesti. Rumor di mercato rimasto tale, evidentemente. Lo slovacco, dopo sei mesi di prestito in Turchia, era tornato al PSG, ma Mourinho ne ha preteso la conferma e Skriniar ora è ufficialmente un giocatore del Fenerbahce che ha versato 10 milioni per acquistarlo dal Paris. L'ex Inter ha firmato un contratto quadriennale da 9 milioni a stagione. Crepi l'avarizia...

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it.