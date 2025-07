Fenerbahce - Lazio | Scintille in campo, altro che amichevole: cos'è successo

Volge al termine il primo tempo di Fenerbahce - Lazio. I primi 45 minuti sono stati caratterizzati da poche occasioni, ma tanto agonismo e tanti errori. C'è nervosismo in campo, in più occasioni i giocatori biancocelesti si sono scontrati con gli avversari a colpi di parole e spintoni. I principali protagonisti sono stati Cancellieri e Brown, rivali sulla corsia laterale, ma anche Castellanos e Oosterwolde, con il primo che ha spinto il secondo facendolo cadere a terra nella propria area di rigore. Per il momento, nulla di veramente esagerato. Ma potrebbe bastare poco per far scaturire qualcosa di più grande.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.