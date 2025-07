Bologna, Bernardeschi: "Nazionale? Farò di tutto per esserci. Ci sono giocatori..."

TUTTOmercatoWEB.com

Federico Bernardeschi è tornato in Serie A dopo cinque anni vissuti all'estero a Toronto. L'attaccante è un nuovo giocatore del Bologna, la sua avventura è iniziata già da diversi giorni e oggi è stato ufficialmente presentato alla stampa e ai tifosi. Tanti i temi toccati dall'ex Juve e tra questi, la Nazionale. Un argomento che gli sta particolarmente a cuore: "Ho vinto un Europeo, ma non ho mai giocato un Mondiale. Voglio fare di tutto per esserci. Gattuso? No, non ho ricevuto chiamate, ma forse perché sono stato via 5 anni. Ci può stare".

Poi, soffermandosi sul ruolo: "Ci sono tanti giocatori di qualità in Italia. Io qui voglio portare i miei valori umani e calcistici. Avevo voglia di rimettermi in gioco e mi sono inserito bene. Devo dire che non ho perso il ritmo. Per il ruolo in campo dovete chiedere al mister. Condizione fisica? Sono mesi che non gioco una partita, i ragazzi sono partiti prima di me, ma sto bene e spero che tutto questo possa trasparire all'esterno. Ora devo continuare a lavorare sodo".

Infine, una battuta sul Fantacalcio: "Forse non lo capirò mai. La gente si diverte e noi prendiamo insulti. È tutto naturale e fa parte del processo. C'è addirittura gente della mia famiglia che mi insulta".

