Galatasaray, che caos con Morata! Milan e Como aspettano ma...

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà il Galatasaray il prossimo avversario della Lazio nel test amichevole in programma il prossimo 2 agosto. Il club turco si prepara all’inizio della stagione, non senza problemi.

Il più grande, in questo momento, è rappresentato da Alvaro Morata che continua a spingere per la cessione nonostante il club turco al momento non abbia nessuna intenzione di lasciarlo andare.

Una situazione, quella di Morata, che non coinvolge solo il Galatasaray ma anche il Milan e il Como. A gennaio quando l’attaccante è arrivato a Istanbul dal Milan lo ha fatto in virtù di un pagamento di 6 milioni per la cessione. I turchi, però, non hanno mai pagato i rossoneri che, nel mentre, hanno trovato un accordo con il Como per cedere Morata a titolo definitivo per 10 milioni, contando anche sui 6 che avrebbero dovuto ricevere dal Gala.

Peccato che adesso i turchi per liberare l’attaccante chiedano 8 milioni di euro al Como: il club vuole infatti un indennizzo dei 6 milioni del prestito e il pagamento dello stipendio sin qui riconosciuto all’attaccante.

Nel caso più estremo in cui il Como dovesse decidere di abbandonare Morata il calciatore farebbe quindi ritorno al Milan.

