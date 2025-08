Temptation Island e quel Forza Lazio in prima serata: cosa è successo

Grazie Filippo Bisciglia. Grazie Temptation Island. Grazie Valerio e grazie Ary. La serie di ringraziamenti è d'obbligo e volutamente ho scelto di metterla a inizio articolo per un motivo specifico. Già, perché in un mondo in cui la Lazio e i suoi tifosi vengono continuamente etichettati e offuscati da realtà più sponsorizzate, pompate ed esposte, l'estate del 2025 ha visto una grande novità. No, non stiamo parlando del mercato bloccato che ha impedito alla società biancoceleste di fare acquisti per le vicende ormai note del mancato rispetto dei tre parametri dell'indice di liquidità.

La verà novità di questa torrida estate è che la società biancoceleste è stata protagonista di Temptation Island, il programma cult in prima serata in onda su Canale 5. Una vera novità in un mondo fatto di continue manifestazioni del tifo unidirezionale e dell'esposizione massima (senza palese richiesta) anche di personaggi pubblici provenienti da tutta Italia e che in passato avevano manifestato un'altra fede calcistica. Non è stato questo il caso. Il merito è stato di due ragazzi giovani che hanno mostrato che è bello conoscersi, piacersi e scoprirsi, ma hanno anche fatto vedere come finire una storia d'amore con onore e rispetto. Perché Valerio e Ary con la loro genuinità hanno trovato proprio nella fede per la Lazio il primo punto di contatto (qui e qui per recuperare le puntate precedenti) che li ha spinti piano piano verso una conoscenza sempre più approfondita. Il cuoco ha scelto così di chiudere la sua relazione con Sarah e di iniziare una nuova avventura con quella che era una delle sue tentatrici. Una storia che ha tenuto tutti incollati al televisore con il falò finale tra Valerio e Sarah che ha fatto piangere mezza Italia. Un mese dopo la coppia continua a non stare insieme, ma entrambi hanno parlato benissimo uno dell'altra facendo vedere che esiste anche una pagina bella quando una storia finisce. Valerio e Ary, durante la puntata finale del programma in cui tutte le coppie si ritrovano un mese dopo la fine dell'avventura, si sono presentati insieme ma non si sono definiti una coppia, ma hanno detto che vogliono continuare a frequentarsi. Dove? Beh intanto i due hanno assicurato che andranno a vedere la Lazio a Como nella prima giornata di campionato. Con Filippo Bisciglia che ha aggiunto che li aspetta all'Olimpico.

Il presentatore merita un capitolo a parte. Filippo non ha mai nascosto la sua fede calcistica anche quando era all'inizio della sua carriera e forse gli sarebbe convenuto non esporsi. Ma l'amore per i colori biancocelesti ha sempre prevalso e Bisciglia non si è mai sottratto quando si è trattato di Lazio. Non poteva farlo nemmeno nell'ultima puntata così ha chiuso l'incontro con Valerio e Ary con un Forza Lazio di cuore che fa strano se ascoltato in prima serata su Canale 5. Filippo ha avuto il merito quindi, oltre di saper condurre magistralmente un programma che ha battuto record su record di ascolti, di far parlare di Lazio in senso puro, positivo e sincero. Il successo ottenuto dal programma è tutto meritato e noi rinnoviamo i ringraziamenti perché è proprio vero che "ai Laziali ci pensano i Laziali".