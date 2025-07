Burnley-Lazio, la partita che entrerà nella storia: ecco il particolare motivo

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la mini tournée in Turchia e le sfide contro Fenerbahce e Galatasaray, la Lazio volerà in Inghilterra e sfiderà i neopromossi del Burnley. Sarà una partita unica nel suo genere che entrerà nella storia: i tifosi dei padroni di casa, infatti, potranno godersi l’amichevole contro la Lazio comodamente da casa, ma come se fossero seduti allo stadio Turf Moor. Il club inglese si prepara così a diventare il primo al mondo a trasmettere una partita in realtà virtuale.

Come riportato dal Daily Mail, i Clarets hanno stretto una collaborazione con Rezzil, azienda specializzata in VR, per offrire una visione immersiva e interattiva dell’incontro in programma sabato 9 agosto contro i biancocelesti. Basterà indossare un visore Meta Quest e accedere all’app Premier League Player per vivere l’esperienza: ogni tifoso riceverà un posto virtuale con vista panoramica sullo stadio, telecronaca live e suoni ambientali, il tutto in un ambiente pensato per garantire la massima concentrazione, senza distrazioni.

L’iniziativa punta a rivoluzionare il modo di seguire il calcio e testimonia l’approccio innovativo del club. "Questa tecnologia porta l’energia del Turf Moor direttamente nelle case dei nostri tifosi, ovunque si trovino", ha spiegato il presidente Alan Pace. "Vogliamo offrire esperienze sempre più coinvolgenti, portando il pubblico ancora più vicino al gioco".

Andy Etches, cofondatore di Rezzil, ha sottolineato l’importanza del progetto: "Finora la nostra tecnologia è stata usata da atleti professionisti per migliorare le prestazioni. Ora la mettiamo al servizio del pubblico: guardare una partita in VR è come essere sugli spalti, senza muoversi da casa".