Lazio, il Fenerbahce in vista del Feyenoord: i risultati nelle amichevoli

La Lazio sta per scendere in campo per il suo terzo test pre-stagione, dopo la vittoria per 3-0 contro la Primavera a Formello e il successo per 1-0, arrivato in pieno recupero, contro l'Avellino nel Memorial Sandro Criscitiello. Alle 19.30 la squadra di Maurizio Sarri darà il via anche alla mini tournée turca con la sfida contro il Fenerbahce di José Mourinho. Il club di Istanbul è a caccia di un ultimo buon risultato per presentarsi al meglio al primo appuntamento ufficiale, in programma il 6 agosto contro il Feyenoord e valido per il terzo turno preliminare della UEFA Champions League.

I RISULTATI DEL FENERBAHCE - Fino a oggi, però, il cammino dei turchi non è stato eccelso, ma piuttosto altalenante. Nelle cinque amichevoli giocate, infatti, hanno pareggiato 2-2 contro il Karagümrük, perso per 3-2 l'ultima contro il Benfica e vinto le tre sfide contro Portimonense (2-1), Leiria (2-0) e Al-Ittihad (4-0). Il loro stato di forma, almeno sotto il profilo atletico, dovrebbe però dare più garanzie rispetto a quello della Lazio, motivo per cui sperano di trovare i presupposti per chiudere al meglio la pre-stagione.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.