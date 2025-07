Milan, Allegri: "Scudetto? Napoli avanti a tutte". E sulla Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

Il Milan, come la Lazio, non giocherà le coppe europee nella prossima stagione e con il mercato impostato dalla dirigenza e il ritorno di Allegri in panchina si candida come una delle possibili pretendenti allo Scudetto. E seppur le griglie di partenza estive lascino spesso il tempo che trovano poi a stagione in corso, per Massimiliano Allegri una favorita per vincere il prossimo campionato già c'è: "Il Napoli è la favorita perché di solito chi vince l'anno precedente è sempre avanti alle altre", spiega in conferenza stampa dall'Australia dove i rossoneri sono in tournée.

Il tecnico del Milan però continua e cita altre candidate ai primi posti: "C'è l'Inter che ha un organico forte e da anni fa un ottimo lavoro. Poi ci sono Juventus, Atalanta, Roma, Lazio e Fiorentina e quindi tante squadre che lotteranno per i primi quattro posti". E sull'assenza di impegni infrasettimanali, Allegri è chiaro: "Non giocare le Coppe europee è un vantaggio? Potremo allenarci tutta la settimana, ma lo svantaggio è che il Milan deve giocare la Champions per confrontarsi con le coppe e con grandi avversari".

