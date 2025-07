Lazio | Attacco spuntato e difesa già solida: le basi del Sarri 2.0

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In Turchia arriva la prima sconfitta stagionale per la Lazio di Maurizio Sarri. Al Sukru Saracoglu di Istanbul finisce 1-0 per il Fenerbahce, al termine di una partita chiusa, poco spettacolare, in cui la squadra di Mourinho ha sfruttato un'ingenuità di Guendouzi su un retropassaggio. Il livello di difficoltà del test in terra turca è stato sicuramente più alto sia dell'amichevole di Formello contro la Primavera che della partita di Frosinone contro l'Avellino, e ha permesso di trarre indicazioni importanti soprattutto sulla fase difensiva. Del resto il primo obiettivo fissato da Sarri per questa preseason è dare certezze alla squadra e, in quest'operazione, non si può non partire dall'equilibrio in fase di non possesso.

SOLIDITÀ DIFENSIVA - La più bella Lazio di Sarri, capace di arrivare seconda in Serie A e qualificarsi in Champions League, aveva affondato le sue radici sulla fase difensiva. In quella stagione furono decisivi i 21 clean sheet collezionati in campionato, che permisero ai biancocelesti di avere la seconda miglior difesa (dietro soltanto a quella del Napoli) con soli 30 gol subiti. Il secondo ciclo del tecnico toscano non può non partire da queste prerogative, a maggior ragione con il blocco del calciomercato. Gli interpreti sono quasi tutti calciatori già avuti da Sarri nella prima esperienza, con l'aggiunta di un Provstgaard tutto da costruire, Gigot per ora ai margini e la grande sfida legata a Nuno Tavares. Contro il Fenerbahce il portoghese ha mandato altri segnali positivi dopo quelli evidenziati dal tecnico davanti ai microfoni giovedì scorso: "Nuno non è tatticamente come pensavo, l'esperienza da giovane al Benfica gli ha lasciato qualcosa di importante".

L'IDEA HA ATTECCHITO - Chiaramente siamo solo alla prima amichevole di livello, però la sensazione è che, con il lavoro svolto a Formello, l'idea difensiva di Sarri abbia attecchito sui nuovi. Il che non è per nulla scontato, basti pensare alle difficoltà che ebbe un giocatore del livello di Acerbi nella stagione 2021-22. Per rotture, scivolamenti laterali e riferimenti la teoria difensiva sarrista presenta difficoltà nel breve, per poi far emergere evidenti vantaggi una volta che la fase di apprendimento viene completata. L'atteggiamento del singolo è decisivo per rendere il reparto ordinato, simmetrico e sempre armonico e sia Provstgaard che soprattutto Nuno Tavares hanno mostrato grande dedizione e applicazione. Molto significativi gli spunti offerti dalla prestazione del portoghese, per qualità e fisicità elemento determinante anche per lo sviluppo della manovra offensiva.

LA PROLIFICITÀ PUÒ ASPETTARE... - La nota dolente di queste prime sgambate è la poca prolificità in fase d'attacco della squadra. Le motivazioni possono essere molteplici, da quelle di natura fisica dovute ai carichi pesanti, a quelle tattiche per i movimenti non ancora sufficientemente codificati, fino ai limiti degli interpreti. Sicuramente Sarri dovrà lavorare tanto su quello che, già nella seconda parte della stagione scorsa, era emerso come nota dolente e che in estate non si è potuto e non si potrà correggere pescando dal calciomercato. Il tasso di qualità non è alto, la squadra ha caratteristiche più di gamba e non è semplice, e soprattutto immediato, garantire produzione offensiva senza sbilanciare troppo la difesa. Nel campionato scorso l'attacco della Lazio era stato il terzo per numero di gol fatti (a pari merito con il Milan e di misura meglio di Fiorentina, Napoli e Juventus) ma l'undicesima difesa ha parzialmente vanificato quanto prodotto. La prolificità può attendere, a patto di gettare fin da subito basi solide e compatte. Anche perché in Serie A chi ha la difesa forte è a metà dell'opera, se non di più...

