Calciomercato Lazio | Quante richieste per Munoz: in Spagna vogliono 'l'altro Fermìn'

CALCIOMERCATO LAZIO - Cristo Munoz è richiestissimo in Spagna e non solo. È questa la notizia che rimbalza dalla Spagna e che viene riportata da As: il trequartista classe 2005, dopo aver trascorso molti anni nella Masia con Gavi e Fermìn Lopez, si è trasferito nella Capitale l'estate scorsa ma adesso potrebbe tornare in patria.

Con la primavera biancoceleste ha collezionato 34 presenze, segnando due gol e fornendo cinque assist. Le sue prestazioni e il ricordo del percorso fatto in Blaugrana non sono passate inosservate ai suoi pretendenti, che sperano di capitalizzare 'sull'altro Fermín'. Sempre secondo il quotidiano spagnolo, diverse squadre di seconda divisione spagnola hanno espresso interesse per il suo ritorno in Spagna, tra cui l'Almería, la squadra dove ha mosso i suoi primi passi. In Italia, anche la Salernitana ha contattato la Lazio per un possibile prestito.