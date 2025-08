Lazio | Conto alla rovescia per Guendouzi: giornata cardine per il suo futuro

Oggi è un giorno cardine per il mercato (in uscita) della Lazio. La società è stata chiara, nessun giocatore cardine verrà sottratto a Sarri, ma ci sono delle situazioni che qualora si presentassero non sarebbero controllabili: se qualunque società bussasse alla porta della Lazio e versasse la cifra prevista per la clausola rescissoria presente nel contratto di un giocatore, in quel caso il futuro sarebbe solo nelle mani dello stesso.

Nel caso in cui il calciatore accettasse l'offerta del club interessato, non ci sarebbe nulla che la Lazio potrebbe fare. Da domani questa remota possibilità svanirà del tutto per due big della rosa: infatti, questa sera a mezzanotte non scadrà solo la clausola rescissoria da 50 milioni di Rovella, ma anche quella da 55 milioni di Matteo Guendouzi. Da domani, Sarri e tutto l'ambiente potranno tirare un sospiro di sollievo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato il 31/7