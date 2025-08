Torino, Baroni si presenta: "Voglio portare la mia idea di calcio"

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo essersi separato dalla Lazio, Marco Baroni ha intrapreso una nuova avventura come tecnico del Torino, subentrando sulla panchina granata al posto di Paolo Vanoli. Intervenuto in conferenza stampa, l'ex tecnico biancoceleste si è presentato ai suoi nuovi tifosi, parlando dei suoi obiettivi in vista della prossima stagione. Queste le sue parole: "Le premesse sono il lavoro, gli obiettivi dobbiamo conquistarli giorno per giorno. Non mi piacciono i proclami, ma il lavoro e la dedizione con squadra e staff. Dobbiamo rinnovare ogni giorno l'obiettivo: solo attraverso il lavoro, step dopo step si raggiunge ciò che vogliamo. Credo nell'emozionalità della squadra: voglio una squadra che si dedichi, si doni, si batta con coraggio e voglia. Voglio portare questa idea di calcio".

"La vivo nella pienezza del lavoro e nella conoscenza delle persone con cui lavori, non solo calciatori e staff. Ho trovato un ambiente focalizzato sull'insieme. Credo molto nella parola 'insieme', la allargo a tutte le componenti che lavorano per il Toro. Non vedo l'ora di percepire la passione: come chiedo alla squadra, i tifosi sono passione e noi lavoriamo per la gente. E' questa l'emotività che voglio trasferire ai tifosi, ogni giocata deve avere un'anima. Non c'è una squadra che difende e una che attacca, la parte emotiva è il miglior transfer da offrire".

"Com'è nata l'idea del Toro? Da una telefonata e un incontro nei quali ho percepito la stessa voglia mia di far bene, di fare un passo alla volta, di creare un percorso di crescita con tutte le componenti".

