Bayern Monaco, tragedia per il portiere Ulreich: addio al figlio Len

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un altro grave lutto ha colpito il mondo del calcio. Sven Ulreich, portiere del Bayern Monaco, ha infatti reso nota la tragica scomparsa del figlio Len mancato a soli sei anni.

“È con profonda tristezza che annunciamo oggi che nostro figlio Len è mancato poche settimane fa dopo una lunga e grave malattia.

La decisione di rendere pubblica questa notizia è incredibilmente difficile per noi, ma è un passo importante per noi come famiglia per fare chiarezza per chi ci circonda e anche per il pubblico. Insieme a nostra figlia, stiamo cercando di ritrovare la strada della vita passo dopo passo.

Un ringraziamento speciale va alle nostre famiglie, ai nostri amici e al Bayern Monaco per la loro discrezione e il loro straordinario supporto negli ultimi mesi: significano molto per noi.

Chiediamo al pubblico e ai rappresentanti dei media di essere rispettosi e di rispettare la nostra privacy. Vi preghiamo gentilmente di astenervi da ulteriori domande o dichiarazioni.

Lisa & Sve”, questo il messaggio del portiere sui social.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.