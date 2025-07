Fenerbahce - Lazio | Mourinho e Sarri si ritrovano: ecco l'incontro - FOTO

Come due vecchi amici. Di nuovo uno contro l'altro, non accadeva da gennaio 2024. Sarri e Mourinho sono tornati a sfidarsi in panchina: l'hanno fatto in amichevole, a Istanbul, tra Fenerbahce e Lazio. L'incontro tra i due rievoca bei ricordi di derby per il tecnico biancoceleste e più amari invece per quello portoghese. Prima del fischio d'inizio, Mau e Mou si sono abbracciati e salutati. Di seguito le immagini.

Pubblicato il 30/07