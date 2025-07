Galatasaray, non solo Osimhen: contro la Lazio possibile esordio per un'altra stella

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il mercato bloccato rischia di essere un enorme limite per la Lazio in vista della...

WEBTV CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA SPAGNA SONO SICURI: "IL PSG PUNTA MARIO GILA" CALCIOMERCATO LAZIO - Sarri è tornato sulla panchina della Lazio e il suo diktat è chiaro: vuole ripartire dai big per continuare il percorso interrotto quattordici mesi fa. In caso di offerte irrinunciabili però Lotito e Fabiani dovranno prendere in... CALCIOMERCATO LAZIO - Sarri è tornato sulla panchina della Lazio e il suo diktat è chiaro: vuole ripartire dai big per continuare il percorso interrotto quattordici mesi fa. In caso di offerte irrinunciabili però Lotito e Fabiani dovranno prendere in... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DAGHIM SUL TACCUINO DI UNA BIG DI SERIE A: I DETTAGLI CALCIOMERCATO LAZIO - I biancocelesti hanno il mercato bloccato, ma Sarri qualche indicazione aveva già iniziato a darla. Giocatori giovani, funzionali, talenti da poter far sbocciare e senza spendere cifre esorbitanti. Uno di questi nomi, già uscito nelle... CALCIOMERCATO LAZIO - I biancocelesti hanno il mercato bloccato, ma Sarri qualche indicazione aveva già iniziato a darla. Giocatori giovani, funzionali, talenti da poter far sbocciare e senza spendere cifre esorbitanti. Uno di questi nomi, già uscito nelle...