Lazio, contro il Galatasaray sarà una bolgia: il dato sui biglietti venduti

© foto di Federico Gaetano

Archiviato l'impegno contro il Fenerbahce, la Lazio è pronta a far ritorno in campo sabato. La squadra di Maurizio Sarri sarà impegnata, ancora una volta a Istanbul, contro il Galatasaray nella quarta amichevole stagionale. Un appuntamento atteso con grande curiosità dal popolo biancoceleste, ma anche da quello turco che - in occasione della sfida - ha deciso di riempire gli spalti dello stadio Ali Sami Yen. Stando a quanto arriva dalla Turchia, infatti, l'impianto sarà sold out per la sfida contro la Lazio, che potrebbe segnare anche il secondo esordio di Victor Osimhen con il club.

