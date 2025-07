Lazio, ricordi Gedson Fernandes? Ora va allo Spartak Mosca per una grande cifra

TUTTOmercatoWEB.com

Non solo in Saudi Pro League, anche in Russia qualcuno ha deciso di effettuare importanti investimenti per potenziare la propria rosa e si tratta dello Spartak Mosca: a campionato iniziato i rossobianchi hanno messo a segno un colpo da circa 20 milioni di euro.

Si tratta di Gedson Fernandes, ex Benfica e Tottenham, che piaceva anche alla Lazio su richiesta di Sarri nel 2022 e nel 2023 con il Besiktas che chiedeva la stessa cifra più il 50% sulla futura rivendita. Proprio per mettere a segno una plusvalenza, il club turco era costretto a venderlo a una cifra molto alta perché la metà dovrà essere girata ai lusitani. Un ostacolo in più in una trattativa che ha portato a un nulla di fatto.

Dopo tre anni così, Gedson lascia il Besiktas per avventurarsi in un nuovo Paese e in una nuova lega. Il centrocampista portoghese ha firmato un quadriennale fino al 2029.