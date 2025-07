Calciomercato Lazio | Daghim sul taccuino di una big di Serie A: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - I biancocelesti hanno il mercato bloccato, ma Sarri qualche indicazione aveva già iniziato a darla. Giocatori giovani, funzionali, talenti da poter far sbocciare e senza spendere cifre esorbitanti. Uno di questi nomi, già uscito nelle scorse settimane, è quello di Adam Daghim, attaccante danese del Salisburgo.

Qualora dovesse rimanere in Austria, non è escluso che possa rimanere un profilo da attenzionare per le sessioni future. Ma il classe 2005 ha altre pretendenti che lo seguono, anche in Serie A. Infatti, come riporta L'Eco di Bergamo, l'Atalanta avrebbe messo gli occhi su Daghim per rinforzare il suo reparto offensivo. La Dea cerca due nuovi innesti per il ruolo di centravanti, oltre al sostituto di Lookman che sembra sempre più destinato a diventare un nuovo giocatore dell'Inter.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.