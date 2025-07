Calciomercato Lazio | Dalla Grecia: "Cancellieri piace all'Olympiakos"

CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato in entrata dei biancocelesti è bloccato, ma molti giocatori sono in uscita. La Lazio giocherà due sole competizioni, campionato e Coppa Italia, e per questo la rosa va sfoltita. Soprattutto in attacco, sono troppe le opzioni a disposizione di Sarri ed eventuali proposte verranno prese in considerazione.

Esclusi gli esuberi certi, per cui si continuano a cercare sistemazion, un profilo come quello di Matteo Cancellieri rimane in dubbio. Durante il ritiro si vuole giocare le sue carte, dietro a Isaksen e Zaccagni tra lui, Noslin e Pedro ci sono 3 giocatori per 2 ruoli, ma lo spagnolo non è in discussione. Nell'ultima stagione, l'esterno biancoceleste si è messo in mostra durante il prestito al Parma e ha attirato l'attenzione di diversi club su di sé, dall'Italia ma anche dall'estero. Infatti, come riportato dalla Grecia da To10, sul classe 2002 sarebbe piombato l'Olympiakos, in cerca di rinforzi sulle corsie esterne. Nessuna offerta ufficiale sarebbe arrivata dalle parti di Formello, ma il club greco starebbe valutando seriamente di tornare a pescare dall'Italia dopo essersi assicurata il difensore Lorenzo Pirola la scorsa stagione.