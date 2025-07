Napoli, De Laurentiis: "Il 90% dei club ha debiti, i politici devono capire che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Presente al Giffoni Film Festival, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul calcio soffermandosi in particolare sulla situazione del Napoli e dei club in generale in Serie A. "Competitivi ai massimi livelli. Il problema del Napoli è che noi, come gli altri siamo immersi in un sistema fallimentare - ha spiegato il numero uno del club partenopeo - Rischiamo di usurare la salute dei nostri calciatori, dobbiamo intervenire altrimenti il movimento fallisce. Diventa un mantenimento di poltrone ad oltranza. Bisogna muovere il c…o, fare cambiamenti. Abbiamo una serie B fallimentare, una serie A che non riesce a ridursi. Tutti i costi sono arrivati alle stelle, come per le squadre femminili. Chi sta dietro al calcio, istituzionalmente parlando, sembra quasi che faccia la guerra al calcio, pur di non farlo progredire e crescere. I politici credono che noi siamo miliardari, quando il 90% dei club è pieno di debiti”.

Infine, una battuta anche sul calcio femminile: "Napoli femminile? Qua non ci sono manco i soldi per serie A, B, C, immaginiamo per il femminile, che hanno voluto professionalizzare".

