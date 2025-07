Ex Lazio | Vieri torna sul passaggio all'Inter: "Ero uno degli attaccanti più..."

TUTTOmercatoWEB.com

Christian Vieri è tornato a parlare in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante della Lazio ha parlato di molte tematiche attuali, soprattutto di mercato. Poi sul tema Retegui, volato in Arabia Saudita per 20 milioni di euro all'anno, gli è stato chiesto se avrebbe fatto lo stesso e a quel punto torna sul trasferimento da Roma a Milano. Ecco di seguito le sue parole:

"Me ne dovevano dare di più. C'è stato un momento, quando mi comprò l'Inter, che ero uno degli attaccanti più costosi al mondo, dunque venti sarebbero stati pochi: molti di più... (e ride forte). Comunque l'ho detto cento volte: io non giudico nessuno, ognuno pensa alla sua vita e alla sua carriera. Per vent'anni hanno giudicato me senza mai capirci niente... Ci sta che Retegui si sia sentito di andare via perché i soldi erano troppi: non c'è scelta giusta o sbagliata, in certi casi".

