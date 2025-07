Calciomercato Lazio | Dal Brasile: "Flamengo su Castellanos". Ma la società...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Nelle ultime ore, dal Brasile, è trapelata un'importante notizia di calciomercato che riguardo il reparto offensivo della Lazio. Secondo quanto riportato dal giornalista Vene Casagrande, infatti, il Flamengo starebbe trattando l'acquisto del Taty Castellanos e avrebbe già raggiunto un accordo contrattuale con il giocatore. Dal paese verdeoro parlano di trattativa in fase avanzata con il sì del calciatore e società al lavoro per trovare l'intesa.

Diverse le notizie che arrivano da Fornello: così come appreso dalla nostra redazione, la Lazio non vuole assolutamente privarsi del giocatore e intende fare di tutto per trattenerlo; ricordiamo che attualmente il mercato in entrata del club biancoceleste è bloccato e, per questo, perdere il Taty oggi significherebbe restare con un solo attaccante centrale in rosa. inoltre il club ha già rifiutato offerte importanti per i suoi calciatori più importanti (Gila, Nuno Tavares e Rovella) e non intende cedere, tanto più che l'attaccante non potrebbe essere sostituito.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.