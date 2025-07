Lazio, Petrucci: "Trasferimento di Floriani Mussolini? La formula non è..."

Intervistato ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Sky Matteo Petrucci ha parlato della situazione in casa Lazio, a un giorno dall'inizio del ritiro. Ecco le sue parole?

“La formula del passaggio di Floriani Mussolini alla Cremonese non è stata esplicitata in maniera limpida, da quello che so non c’è il controriscatto, ma c’è un diritto di riscatto della Cremonese intorno ai 5 milioni con percentuale di rivendita del 50%. Non è una cosa ufficiale, ma dovrebbe essere così.

INCONTRO A NEW YORK - "Sull’incontro di ieri a New York non so il motivo e non ho neanche approfondito troppo. Sono incontri che si fanno spesso anche in ottica sinergie future, che può significare anche semplicemente accordi commerciali. Sulle voci riguardo un’offerta dagli Stati Uniti per acquisire il pacchetto di maggioranza della Lazio, se ci fosse qualcosa di concreto la società sarebbe obbligata a segnalarlo, quindi il comunicato volto a smentire tutto non è equivocabile. Al momento è una voce e resta tale. Da questo punto di vista la Lazio è obbligata all trasparenza; sono situazioni di cui va data comunicazione alla CONSOB"

PRIMO GIORNO DI RITIRO - "Hysaj ha avuto probabilmente solo una botta ieri in allenamento; lo staff spera di poter scongiurare un problema muscolare. Sulle prime prove tattiche è giusto parlarne però credo che sinceramente siamo a una fase embrionale, ad esempio Belahyane è stato provato mezzala, ma credo verrà provato anche in cabina di regia. Detto questo Sarri vuole un regista veloce di pensiero e poco innamorata del pallone; da questo punto di vista Belahyane deve crescere e magari lo sta provando da mezzala".