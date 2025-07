Lazio, possibile futura riapertura della campagna abbonamenti? Le ultime

La campagna abbonamenti della Lazio procede, il dato è in crescita di giorno in giorno e con l'apertura della vendita liberà c'è stata un'impennata. Sarà possibile sottoscrivere le tessere fino al 20 agosto, data da cerchiare in rosso per chi vorrà assicurarsi un posto anche al derby. La possibile riapertura durante le prime giornate di campionato, come accaduto negli anni passati, potrebbe non essere fattibile. A spiegare le motivazioni è stato Marco Canigiani, nel corso del suo intervento ai microfoni ufficiali del club.

"Tendenzialmente tra la prima e la seconda giornata tendiamo a riaprire per qualche giorno - ha detto il responsabile marketing biancoceleste - Quest'anno sarà impossibile perché tra le prime giornate ci sarà il derby e prevede un periodo di vendita un po' più lungo delle normali partite e non ci potrà essere la sovrapposizione tra la vendita degli abbonamenti e quella dei tagliandi per il derby. È fondamentale, per chi vuole inserire il derby nell'abbonamento, acquistarlo entro il 20 agosto".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.