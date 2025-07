Calciomercato | Juve, un attaccante apre al trasferimento in Arabia: i dettagli

C'è movimento in casa Juve sul mercato, sopratutto in uscita. Tra i giocatori destinati a partire, Nico Gonzalez. L'argentino, arrivato dalla Fiorentina un anno fa, è fuori dai piani. Con l'arrivo di Tudor per lui, come per gli altri esterni d’attacco, si è ridotto lo spazio e dunque, è finito nella lista degli esuberi. Il classe '98, vista la situazione e l'assenza di altre ipotesi in Europa, avrebbe deciso di aprire al trasferimento in Arabia Saudita.

L'Al Ahli, scrive la Gazzetta dello Sport, sarebbe disposto a mettere sul piatto ben 30 milioni di euro e un ricco ingaggio per il calciatore per un trasferimento a titolo definitivo. A beneficiarne, nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, saranno tutte le parti coinvolte, inclusa la Vecchia Signora che con questa somma eviterebbe una minusvalenza.

