Lazio, manifestazione contro Lotito. Dal Flaminio alla società: i dettagli dell'incontro in Campidoglio - VD

Più di 10.000 tifosi della Lazio nel tardo pomeriggio odierno hanno partecipato alla manifestazione che partendo dai Fori Imperiali è arrivata fino in Campidoglio dove una delegazione di supporter biancocelesti ha incontrato il sindaco di Roma Gualtieri e l’Assessore Onorato. Il focus è stato il progetto dello Stadio Flaminio e non solo: "Siamo stati ricevuti da Onorato e Gualtieri, logicamente le nostre richieste riguardavano il Flaminio. Volevamo capire se effettivamente c’è da parte della Lazio l’interesse e la richiesta di avere lo stadio perché quella è casa nostra. Abbiamo detto anche alle istituzioni che siamo fortemente preoccupati della situazione della società, ci aspettiamo che il Comune di Roma prenda una posizione qualora non si riescano a capire le vicissitudini di natura economica della Lazio. La Lazio a dicembre ha presentato la richiesta di avere assegnato il Flaminio, ha presentato un progetto. La parte negativa sono i tempi, per lo stadio servono dei documenti e l’apertura della conferenza dei servizi. Questo progetto preliminare ha delle criticità, l’ufficio ha chiesto alla Lazio di reintegrare la documentazione. Lotito non ha risposto a questa richiesta. Ieri sera il Comune di Roma ha mandato un’altra PEC alla Lazio per avere ulteriori chiarimenti".

"Lotito sta facendo di tutto per rallentare il Flaminio, ci hanno detto che ci vogliono 12-14 mesi per chiudere la conferenza dei servizi e partire con il progetto. Nell’arco di due anni e mezzo/tre anni si potrà mettere la prima pietra, se Lotito presenterà tutta la documentazione".

"La Lazio non ha una scadenza, non ha obblighi. Lotito ogni volta che va in difficoltà parla di Formello e del Flaminio, queste sono le sue giustificazioni per non investire. Effettivamente c’è un progetto, parlando con i vertici del Campidoglio la volontà si ferma sempre, questo è il classico Lotito, basta sempre un nonnulla per non andare avanti. Di questo ne abbiamo parlato, delle nostre preoccupazioni come tifosi, del problema Lazio, dei bilanci, di stare attenti a non perdere un bene importante della città di Roma. Non possiamo essere svenduti o trattati come squadra di Serie B da questo personaggio. Abbiamo chiesto ai vertici di parlare con Lotito, di non dargli appoggio politico".

"Ci è stato tolto il ritiro estivo, ma non ci toglieranno mai la voglia di stare insieme. Noi al contrario suo saremo sempre al fianco della nostra Lazio insieme ai nostri fratelli".

