WOMEN | Euro 2025, Norvegia - Italia: dove vedere il match in tv e streaming

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia è ai quarti di finale di Euro 2025, dopo 12 anni d'assenza è riuscita nell'impresa nonostante la sconfitta con la Spagna che ha chiuso la fase a gironi del torneo. Il prossimo appuntamento per le azzurre di Soncin è con la Norvegia, il match è in programma mercoledì 16 luglio alle 21. La partita sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 2, ma sarà possibile seguirla anche in streaming su Rai Play.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE