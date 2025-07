Calciomercato Lazio | Il Real Betis piomba su Ghilardi: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Tutti gli obiettivi che aveva adocchiato la Lazio rimangono in stand-by, l'unica possibilità che hanno i biancocelesti di tornare all'assalto è sperare che non si muovano durante questa sessione di mercato. Per alcuni forse sarà così, ma è utopia immaginare che accadrà per tutti.

Uno degli obiettivi per rinforzare la difesa biancoceleste era Daniele Ghilardi, giovane difensore italiano dell'Hellas Verona. Il classe 2003 ha molte pretendenti, sia in Italia che all'estero, infatti il suo futuro potrebbe essere in Spagna. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Betis Siviglia starebbe spingendo per acquistare il difensore degli scaligeri. Sul piatto un'offerta di circa 9 milioni di euro, con i gialloblu che vorrebbero monetizzare qualcosa in più.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.