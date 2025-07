Lazio, Rambaudi spiega: "Lavorerei su Basic. Deve trovare fiducia..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore della Lazio Roberto Rambaudi si è espresso sulla situazione relativa a Basic, sulla realtà del Como e sulla finale tra Chelsea e PSG. Ecco di seguito le sue parole: “Se Basic può trovare una squadra in Italia? Per me è un giocatore sul quale si può lavorare ma lì dipende anche dal contratto; può giocare in una metà campo a due, lo vedevo quando era in Francia, deve acquisire fiducia e deve trovare chi gliela dà. Ci lavorerei".

"Il Como è una bella realtà, ha investito tanto ma potrebbe investire ancora. Lì si parla di progetto e possiamo dire che lo hanno avviato, prendono calciatori funzionali all’idea di gioco dell’allenatore. Chelsea-PSG? Maresca è cresciuto con Guardiola, ha quella mentalità; sempre propositivo, è un allenatore preparato. Il PSG è tanta roba, Luis Enrique li ha fatti crescere tanto”.

