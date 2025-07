Castellanos sfida Dia: è già duello per il posto da centravanti della Lazio

RASSEGNA STAMPA - Il nuovo anno della Lazio è iniziato con un confronto acceso in attacco. Tra Dia e Castellanos è già sfida aperta per conquistare il ruolo di centravanti nel 4-3-3 di Sarri. Il senegalese ha un obiettivo chiaro: diventare il terminale offensivo titolare. E il tecnico, pur riconoscendo la qualità estetica del gol del Taty, non ha nascosto la sua preferenza per la concretezza, come ricordato dal Messaggero: "Castellanos ha il gol bello. Dall’esterno, penso che Dia abbia il gol più facile".

Due profili diversi, che con Baroni si erano completati bene, ma con numeri migliorabili: 14 reti e 5 assist in 40 partite per l’argentino, 12 gol in 48 presenze per Dia, spesso sacrificato in fase difensiva. Sarri vuole capirne il potenziale in un nuovo contesto tattico, senza compiti oscuri. La Lazio ha bisogno di un attaccante efficace, e il duello tra i due – salvo offerte superiori ai 40 milioni per Castellanos – sarà tra i temi più caldi del ritiro.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.