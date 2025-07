Lazio, Zaccagni non ha svolto i test atletici all'Isokinetic: il motivo

Si è conclusa la giornata di test all'Isokinetic. Nella giornata di oggi la rosa della Lazio si è sottoposta ai test atletici che hanno concluso il programma di avvicinamento al ritiro che, dal 14 luglio, avrà luogo nel centro sportivo di Formello. Al lungo elenco di calciatori presenti, però, mancavano tre nomi: Fabio Ruggeri, Matteo Guendouzi e Mattia Zaccagni. Il capitano biancoceleste, infatti, sta ancora recuperando dall'operazione alla quale si è sottoposto per superare i problemi legati alla pubalgia e, non appena sarà in condizione, completerà l'iter per tornare in campo.

Pubblicato l'11/07