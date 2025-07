Lazio - Olympiacos per chiudere il precampionato: si attende la conferma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio sta definendo gli ultimi dettagli del precampionato e punta a chiudere la preparazione estiva con un’amichevole di spessore: si attende l’ufficialità per il match contro l’Olympiacos, in programma venerdì 16 agosto a Rieti. Nelle scorse settimane c'è stato l'annuncio del sindaco della città, ma, stando al Corriere dello Sport, vanno limati gli ultimi dettagli. Sarebbe l’ultimo test prima dell’esordio in Serie A, previsto per il 24 agosto sul campo del Como. Un banco di prova importante per misurare il livello raggiunto dalla squadra, contro i campioni di Grecia guidati da José Luis Mendilibar.

Prima dell’Olympiacos, il cammino dei biancocelesti prevede tappe significative. Dopo il raduno di lunedì e il primo test in famiglia fissato per domenica 20 a Formello, il vero debutto stagionale di Maurizio Sarri avverrà sabato 26 luglio allo Stirpe di Frosinone, nell’amichevole contro l’Avellino. Da lì, la Lazio volerà in Turchia per una mini-tournée: il 30 luglio affronterà il Fenerbahce di Mourinho, mentre il 2 agosto sarà la volta del Galatasaray.

Il penultimo test è invece già fissato per sabato 9 agosto in Inghilterra, contro il Burnley. Poi, se tutto verrà confermato, l’appuntamento con l’Olympiacos chiuderà il cerchio. Sarri avrà così l’occasione di valutare l’organico a pochi giorni dall’inizio del campionato, sciogliere i dubbi sulla lista dei 17 over e capire su quali elementi puntare davvero.