Lazio, il botteghino è una risorsa: crescono gli incassi da stadio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Quasi 20.000 abbonamenti confermati. Un risultato importante, forse inaspettato, soprattutto considerando il clima di malcontento e un’estate ferma sul fronte acquisti. Il 66% dei vecchi abbonati ha rinnovato il proprio posto all’Olimpico, dimostrando attaccamento alla maglia nonostante le tensioni con la società. La Curva Nord lo aveva annunciato: nessun passo indietro. E così è stato.

Martedì 15 luglio i tifosi scenderanno in piazza, ai Fori Imperiali, per una protesta pacifica contro la gestione Lotito: chiederanno al presidente di farsi da parte e al sindaco Gualtieri un confronto in Campidoglio. Il dissenso è forte, ma non ha prodotto diserzione: l’amore per la Lazio resiste, anche senza coppe europee. L’attesa di un nuovo inizio con Sarri, dopo il secondo posto del 2023, è ancora viva nonostante le recenti delusioni.

Il botteghino resta una voce importante nei conti del club, che ora guarda con attenzione alla prossima trimestrale in chiusura il 30 settembre. I dati del passato parlano chiaro: come scrive il Corriere dello Sport, nella stagione 2023/24, gli abbonamenti – compresa la Champions – hanno fruttato circa 10,4 milioni, contro i 6,3 dell’annata precedente. Alla voce “paganti”, si passa da 11,9 milioni nel 2022/23 a 17,7 milioni nella scorsa stagione. Il bilancio al 30 giugno, in arrivo in autunno, rivelerà il quadro completo di un’annata in crescita anche sotto il profilo degli incassi da stadio.