Calciomercato Lazio | Ruggeri può tornare in Serie B: c'è lo Spezia. Il punto

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Diversi giovani nella lista del ritiro. Tra i 31 giocatori scelti da Sarri per la preparazione nel centro sportivo c'è anche Fabio Ruggeri, oltre a Renzetti, Pinelli e Sana Fernandes. Il futuro del difensore, però, può essere di nuovo lontano dalla Capitale. La scorsa stagione infatti ha giocato in prestito alla Salernitana in Serie B, dove ora può tornare.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, su di lui ci sarebbero diversi club della serie cadetta. Su tutti lo starebbe seguendo lo Spezia per una possibile operazione in prestito, come scritto da Il Secolo XIX. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere delle novità riguardo alla sua prossima stagione.

