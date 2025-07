Spezia, Artistico saluta i tifosi: "Non vedo l'ora di vedervi al Picco!"

Dopo settimane di trattative, è stato chiuso l'accordo tra Lazio e Spezia per il prestito con diritto di riscatto e controriscatto di Gabriele Artistico. L'attaccante giocherà nuovamente in Serie B, dopo la doppia esperienza dello scorso anno prima alla Juve Stabia e poi al Cosenza. In un video pubblicato sul profilo della società, il classe 2002 si è presentato ai suoi nuovi tifosi. Queste le sue parole: "Ciao spezzini, non vedo l'ora di vedervi carichi come sempre al Picco. Forza Spezia!". Di seguito il filmato.

