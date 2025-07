Calciomercato Lazio | Sarri studia Kelsy per il futuro. Ma occhio al Napoli...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nonostante il mercato in entrata bloccato, il taccuino della Lazio è pieno di nomi per il futuro. Da gennaio, infatti, il diesse Fabiani, insieme a Sarri, dovrà lavorare sul rinforzare la squadra. Per l'attacco la talent room sta tenendo d'occhio il nome di Kevin Kelsy, come riportato da Il Messaggero.

Ma sul classe 2004 del Portland, in MLS, non ci sarebbe solo la società biancoceleste. Anche il Napoli di De Laurentiis, infatti, lo sta studiando da tempo. Si tratta di una delle alternative agli obiettivi Lucca e Nuñez come centravanti. C'è già concorrenza, quindi, per il talento venezuelano: la Lazio però ha le mani legate fino a gennaio.

