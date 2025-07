C'è anche la Lazio al concerto degli Oasis: a Manchester tra 'pezze' e adesivi - FOTO

Il legame tra i tifosi della Lazio e l'Inghilterra ha delle origine storiche che hanno avuto degli influssi evidenti nel modo di tifare e di vivere il calcio del popolo biancoceleste. Tra cori e stendardi esposti in Curva Nord, il richiamo al mondo inglese non è mai stato un segreto, ma anzi un vanto costante rinsaldato nel corso degli anni. A ribadirlo con orgoglio sono stati anche alcuni tifosi che negli scorsi giorni sono corsi a Manchester per la seconda tappa del tour degli Oasis.

STENDARDI DELLA LAZIO A MANCHESTER - I fratelli Gallagher, tornati a cantare insieme dopo 16 anni dall'ultima volta, si sono esibiti nella storica cornice dell'Heaton Park davanti a circa 80.000 fan. Tra questi anche molti tifosi laziali che per l'occasione hanno esposto degli stendardi o mostrato degli adesivi che accomunavano la Lazio agli stessi Oasis. Le canzoni dello storico gruppo di Cardiff, infatti, sono state spesso intonate allo Stadio Olimpico, durante le partite dei biancocelesti, con cori articolati sulle note di capolavori come 'Wonderwall' o 'Don't Look Back in Anger' e che hanno emozionato il mondo intero.

LAZIO E OASIS IN UNA FOTO - La sfrontatezza, l'anima ribelle e lo stile inconfondibile dello storico duo ha chiamato a raccolta un pubblico unito dalla loro musica e da quel senso di appartenenza che ha sempre contraddistinto anche il tifoso laziale. Un amore che ha radici lontane e che si può rispecchiare in una vecchia e romantica foto di Liam Gallagher - storico tifoso del Manchester City - in posa con alcuni fan e una sciarpa bianca e celeste in bella vista che recita: "Forza Lazio". A distanza di anni, gli Oasis e la Lazio si incontrano di nuovo a Manchester, per cantare quel sentimento che li accomuna, quella voglia di libertà che la musica e il calcio sono in grado di trasmettere.

