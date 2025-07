Lazio, Protti ringrazia tutti per l'affetto: "Combattiamo insieme. So che..." - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Igor Protti ha voluto ringraziare tutti i tifosi, e non solo, per l'ondata di affetto ricevuto dopo aver annunciato la malattia contro la quale sta combattendo ormai da qualche settimana. L'ex attaccante della Lazio, ha ripagato la vicinanza espressa con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. Di seguito le sue parole.

IL MESSAGGIO DI PROTTI - "Combattiamo insieme, oltre alla mia straordinaria famiglia so di non essere solo, so che ci siete anche voi. GrazieDopo il post che ho messo - ha detto - sono stato inondato di messaggi, di manifestazioni di vicinanza e di affetto da tutta Italia. Tutto è cominciato la sera stessa con uno striscione della curva nord allo stadio San Nicola di Bari, poi i ragazzi della curva Nord di Livorno sono venuti sotto la camera dell'ospedale, gli altri della Sud sotto casa mia, e poi striscioni a Messina, nella 'mia' Rimini e una marea di messaggi da tifosi di Lazio e Napoli. Una cosa meravigliosa e inaspettata - ha sottolineato -, espressa da tante parti d'Italia, anche da Terni dove ad esempio non ho mai giocato. Oltre a tifosi di tantissime squadre contro le quali abbiamo giocato derby accesi, sentiti e importanti, perché ci sono considerazione e rispetto. Grazie davvero, perché mi avete fatto sentire una vicinanza enorme. Continuo la mia lotta. Dopo l'intervento di cui vi avevo scritto, ho concluso il primo ciclo di chemioterapia di 48 ore con un piccolo intoppo, per il momento, e vediamo di superarlo. poi continueremo a breve con i prossimi, tra 10-15 giorni. Combattiamo e combatto - ha concluso -, so di non essere solo. Perché oltre alla mia famiglia ci siete anche voi".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.