Ex Lazio | Nuovo incidente stradale per Kiyine: le sue condizioni

Sofian Kiyine ci casca di nuovo. Dopo l'incidente stradale di due anni fa, in cui era letteralmente volato con la sua auto finendo all'interno di una palestra, l'ex giocatore della Lazio è rimasto coinvolto in un episodio simile, che lo ha visto schiantarsi con la sua Mercedes Classe E contro una rotonda, colpendo un segnale stradale e un lampione. Il sinistro è avvenuto in Belgio, paese d'origine del giocatore, che è stato estratto dalle lamiere insieme alla ragazza e portato in ospedale. Entrambi sono rimasti feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita. Al momento dell'arrivo in ospedale, Kiyine è risutato positivo all'alcol test e la sua patente è stata ritirata per 15 giorni.

