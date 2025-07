Calciomercato Lazio | Floriani - Cremonese si chiude: la formula dell'affare

RASSEGNA STAMPA - Tutto fatto per il passaggio di Floriani Mussolini alla Cremonese. L’esterno è stato esentato dalle visite mediche che si sono svolte nella giornata di ieri a Formello e lunedì inizierà la sua nuova avventura in Serie A con i griogiorossi.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport la Cremonese ha battuto la concorrenza della famiglia Pozzo che, tramite l’Udinese, avrebbe potuto far arrivare il calciatore al Watford in Premier League. In quel caso la cessione sarebbe stata a titolo definitivo con recompra per la Lazio che invece continuerà a mantenere i diritti del laterale.

Con la Cremonese si va infatti verso un prestito secco con diritto di riscatto a favore del club, il prezzo è di 5 milioni di euro, senza contro-riscatto ma con la Lazio che avrà la possibilità di avere il 50% sulla futura rivendita.

Insomma dopo un anno in Serie C con il Pescara, un anno in serie B con la Juve Stabia ora per Floriani è arrivato il momento del grande salto in Serie A. Sarebbe anche potuto rimanere alla Lazio, sarebbe successo forse con l’Europa, ma cinque terzini (Tavares, Pellegrini, Marusic, Lazzari, Hysaj) non gli avrebbero dato spazio.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.