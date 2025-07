Lazio, cresce il numero degli abbonati: il parziale aggiornato

È in aumento il numero degli abbonamenti sottoscritti dai tifosi della Lazio, in vista della prossima stagione che inizierà a metà agosto. Mercoledì si è chiusa la prima fase della prelazione, alle 16 di oggi è partita la vendita per i vecchi abbonati che ancora non hanno confermato il vecchio posto e potranno fidelizzarsi scegliendo tra i posti rimasti liberi. Al momento, come appreso dalla nostra redazione, il parziale è di 16100 tessere staccate. Lunedì invece, dalle 14 partirà la seconda fase con la vendita libera.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE